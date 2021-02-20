Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в области кибербезопасности и связи

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу, сообщили Trend в министерстве.

По данным ведомства, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере транспорта, кибербезопасности и связи, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в этих областях.

Кроме того, 19 февраля 2021 года между сторонами в рамках Совместной межправительственной комиссии был подписан Меморандум "О взаимопонимании и сотрудничестве в области исследований и разработок в сфере транспорта и связи".

Напомним, что 17 февраля 2021 года Рашад Набиев провел первую встречу с министром транспорта и инфраструктуры Адилем Караисмаилоглу и министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком. Президент космического агентства Турции Сардар Гусейн в ходе визита в Азербайджан обсудил с делегацией ОАО "Азеркосмос" стратегические цели национальной космической программы Турции и возможности сотрудничества с нашей страной.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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