В Азербайджане было отказано в регистрации 755 торговых знаков

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджана поступило 2288 обращений в связи с регистрацией торговых знаков.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете агентства о работе, проделанной в 2020 году.

Отмечается, что за отчетный период заявителям представлено 2030 извещений предварительной экспертизы, 1971 справка о принятии к рассмотрению исковых заявлений, 779 запросов экспертизы, 767 уведомлений об отзыве исковых заявлений, 793 решения о регистрации торгового знака, 755 уведомлений об отказе в регистрации торгового знака.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)