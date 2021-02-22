В Азербайджане было отказано в регистрации 755 торговых знаков
БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджана поступило 2288 обращений в связи с регистрацией торговых знаков.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете агентства о работе, проделанной в 2020 году.
Отмечается, что за отчетный период заявителям представлено 2030 извещений предварительной экспертизы, 1971 справка о принятии к рассмотрению исковых заявлений, 779 запросов экспертизы, 767 уведомлений об отзыве исковых заявлений, 793 решения о регистрации торгового знака, 755 уведомлений об отказе в регистрации торгового знака.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Узбекская компания предоставила ИТ-оборудование крупнейшей проектно-изыскательской организации Центральной Азии
«Лаборатория Касперского»: взрывной рост курса криптовалюты замедлил общемировой рынок DDoS-атак в конце 2020 года
На балансе госагентства автодорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся более 2,6 тыс. км дорог
Итальянская компания привлечена к разработке концепции Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Словакия заинтересована в проектах "умных" городов на освобожденных территориях Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
Состоялась видеоконференция с участием депутатов парламента Азербайджана и Джибути, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)