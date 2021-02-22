Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета “AzerGold”
БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО "AzerGold".
Согласно распоряжению, утверждается нижеследующий состав Наблюдательного совета ЗАО "AzerGold":
Председатель Наблюдательного совета:
Ровшан Наджаф – заместитель министра экономики, член правления Азербайджанского инвестиционного холдинга;
Члены Наблюдательного совета:
Эльчин Агакишиев – первый заместитель начальника Главного управления национальных доходов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана;
Ильхам Панахов – директор Центра управления предприятий по производству и обслуживанию Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана;
Самир Гурбанов – председатель правления Государственного агентства по использованию ресурсов минерального сырья при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана;
Вугар Меджидли – заведующий отделом финансов экономических сфер аппарата Министерства финансов Азербайджана.