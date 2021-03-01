Внедрение цифровых технологий в коридоры TRACECA повысит привлекательность маршрута - интервью

БАКУ/Trend/ - В интервью Trend с Постоянным представителем (Национальным Секретарем) ПС МПК TRACECA Руфатом Байрамовым был обсужден ряд текущих и планируемых проектов организации.

Так, по словам Байрамова, на сегодняшней повестке дня стоит вопрос о подписании нового соглашения для получения единого транзитного разрешения TRACECA, в рамках которого создана специальная рабочая группа.

«Мы уже обсуждаем вопросы возможности применения единого транзитного соглашения между странами TRACECA: этот документ, фактически, позволит сэкономить время и определенные издержки по перевозке грузов, а его внедрение в работу TRACECA позволит ускорить цифровизацию обмена информацией между странами», - добавил он.

Кроме того, в настоящий момент, по мнению Национального Секретаря, есть определенные лимиты на перевозки грузов, которые регулируются двусторонними соглашениями на их транзит.

"В данное время мы стараемся продвинуть этот проект с целью избавления от ведения лишней документации между странами, что в конечном счете позволит ускорить время прохождения границ между странами TRACECA», - добавил он.

«Данный проект предусматривает создание специальной экосистемы (платформы), в рамках которой таможенные службы, грузоперевозчики и прочие контрагенты смогут обмениваться достоверной информацией по грузам, проходящим транзитом по территориям стран TRACECA», - сказал Байрамов.

Он отметил, что экономия времени в пути повысит привлекательность маршрута и даст возможность для расширения географии TRACECA.

«На сегодняшний день в глобальных цепочках поставок существует конкуренция, как между наземными и морскими маршрутами, так и между различными наземными коридорами, соединяющими Европу с Азией. Соответственно, наличие дополнительных преимуществ для того или иного коридора увеличивает его привлекательность. Реализация всех этих мер позволит расширить грузооборот TRACECA в направлениях Китай - Европа, Южная Европа – Центральная Азия и по ряду других направлений», - добавил Байрамов.

Он сообщил о реализации Азербайджаном в двустороннем порядке нескольких проектов в рамках е-TIR.

«Сейчас на повестке дня стоит также и вопрос проведения пилотной перевозки между четырьмя странами TRACECA (Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан): на сегодняшний день подобного прецедента между странами региона пока не было», - сказал Национальный Секретарь TRACECA.

Помимо всего этого, был обсужден проект e-CMR (электронная накладная), соглашение по которому находится на стадии рассмотрения, то есть присоединения Азербайджана к этому проекту.

«Проходит процедура согласования между государственными органами, результаты которых в ближайшее время позволят нам говорить о дальнейшем развитии проекта», - подчеркнул Байрамов.

Говоря о развитии транспортных коридоров, он отметил, что одним из основных направлений деятельности транспортного сектора является коридор TRACECA.

«Здесь есть много вопросов, которые необходимо согласовывать в контексте перевалки грузов через Каспийское море. Этот фронт более широкий, так как он включает несколько модальностей, то есть наземный и водный транспорт, портовые инфраструктуры и, соответственно, взаимодействие всех этих сегментов является наиболее важным и интересным для изучения», - сказал Байрамов.

«Если речь идет о контейнерных перевозках, то нужно контролировать каждый этап перевозки, начиная от грузовика или ж/д оператора, его перевалки в порту и дальнейшего следования», - добавил он.

Байрамов отметил, что в этой связи ведутся совместные работы с международными финансовыми институтами, в том числе с консультантами из Азиатского банка развития (АБР) и Всемирного Банка.

«В рамках этого сотрудничества прорабатывается проект по полному переходу документации TRACECA на электронный формат и создания единого мультимодального документа. В вопросе широкой географии и организации рабочего процесса стран-участниц, главной задачей является разработка общего документа, который будет учитывать параметры, предусмотренные в рамках применения разных систем», - сказал он.

Другим из направлений деятельности TRACECA по единому транзитному соглашению является внедрение цифровых технологий, в рамках которого странами-участницами рассматриваются возможности применения тех или иных технологий, на основании которых будет разработан продукт и планы по внедрению систем отслеживания продвижения грузов (простоев транспортных средств) в режиме реального времени.

«Рассматриваются возможности внедрения дополнительных девайсов, возможно за счет той инфраструктуры, которая существует на грузовых автомобилях», - сказал Руфат Байрамов.

На данный момент, по словам Национального Секретаря, в рамках отслеживания грузов ведутся работы по принятию проекта и его реализации в период до 2026 года.

«Этот проект предусматривает наличие такой системы, которая будет позволять отслеживать все моменты в режиме реального времени, а также позволит совершать замеры по тем проблемным участкам, которые у нас есть. Секретариат будет иметь возможность в режиме реального времени (в режиме Колл-центра) отвечать на вопросы водителей, которые могут возникнуть на той или иной точке прохождения границ или же в порту», - добавил он.

Однако в целях паспортизации маршрутов TRACECA концентрация идет на основных маршрутах.

"Сейчас мы находимся в процессе разработки новой карты. В ближайшее время у нас уже будет карта новых маршрутов TRACECA", - подчеркнул Руфат Байрамов.

Помимо всего этого, одним из актуальных вопросов TRACECA на сегодняшний день является гармонизация правовой базы и упрощение процедур пересечения границ.

«Часть участников TRACECA является участниками системы ЕврАзЭС (практически все страны Центральной Азии), часть, включая Азербайджан, интегрируется в европейскую таможенную систему (новая компьютеризированная транзитная система - НКТС). Основной задачей TRACECA является предоставление максимально корректных рекомендаций для стран с тем, чтобы унифицировать вопросы прохождения таможенного контроля», - добавил он.

В этом контексте, Байрамов отметил, что цифровизация опять же выходит на передний план.

"К сожалению, до сегодняшнего дня очень много бумажной работы, что приводит к значительным задержкам в морских портах и пунктах пограничного контроля. Работа, которая может быть выполнена в течении 3-4 часов порой затягивается до 15-16 часов", - добавил он.

В завершении интервью Национальный Секретарь TRACECA отметил соглашение достигнутое 11 января 2021 года по результатам трехсторонней встречи президентов Азербайджана, России и премьера Армении.

Байрамов отметил, что учитывая тот факт, что и Азербайджан, и Армения являются странами-участницами TRACECA, то для TRACECA в рамках грузоперевозок разблокировка всех экономических и транспортных связей между Азербайджаном и Арменией окажет только положительное влияние.

«Прежде всего, это будет положительным фактором для Нахчыванской АР, так как будут налажены наземные поставки, увеличится грузопоток между Турцией и Центральной Азией. На сегодняшний день существует большой потенциал между этими двумя географиями. Для Азербайджана положительным фактором будет создание новых рабочих мест, а также интеграция стран TRACECA», - подчеркнул Байрамов.

Кроме того, он отметил, что для Армении это тоже скажется положительно, так как она сможет получить прямой выход на внешние рынки.

«Фактически, Армения на сегодняшний день находится в транспортной блокаде с единственной возможностью выхода на основной рынок России через Грузию. Из-за сложной гористой местности на участке дороги Верхний Ларс (Грузия) данный транспортный маршрут зимой не всегда функционирует, что увеличивает себестоимость грузоперевозок. При наличии дороги через Азербайджан, армянская сторона сможет быстрее и дешевле доставлять свои грузы на рынок России», - добавил он.

Помимо всего этого, открытие данных маршрутов позволит Азербайджану увеличить двусторонний товарооборот с Турцией.

«Транспортное сообщение между Азербайджаном и Турцией можно будет совершать всего за пять часов», - добавил он.

Кроме грузоперевозок, открытие данных маршрутов позволит также совершать и пассажирские перевозки.

«Наши граждане смогут посещать Турцию сухопутным маршрутом через Нахчыван, что даст хороший всплеск помимо экономического развития, также и туристическому потенциалу стран этих регионов, и внесет существенный вклад в деле превращения Азербайджана в крупный региональный логистический хаб», - подчеркнул Руфат Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev