В селах Хачмазского района продолжается модернизация интернет-оборудования - минсвязи

БАКУ /Trend/ - В последнее время в селах Хачмазского района министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана ведутся работы по замене старого интернет-оборудования новым (ONU - Optical Network Unit – оптическая сетевая единица), проводится ремонт линейной сети, ведется работа по расширению сети.

Об этом сказали в четверг Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, данный процесс продолжается.

"На сегодня в результате проделанной работы значительно возрос уровень обеспечения граждан телефонией и интернетом. Доводим до внимания, что еще в 2018 году в качестве пилотного проекта была введена в эксплуатацию беспроводная сеть LTE (Long Term Evolution – долговременное развитие) в селах Хуловлу и Гарачи Хачмазского района, а в домах жителей установлено приемное оборудование. В настоящее время жители этих сел могут пользоваться высокоскоростным интернетом и другими мультимедийными услугами", - подчеркнули в минсвязи.

Было отмечено, что обращения граждан из всех регионов в адрес зон обслуживания министерства регистрируются и ведется работа по обеспечению жителей услугами телефонной связи и интернета.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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