MasterCard реализует в Азербайджане ряд решений по бесконтактным платежам

БАКУ /Trend/ - В 2021 году MasterCard будет развивать в Азербайджане QR-платежи.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал в ходе онлайн-мероприятия представитель платежной компании в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, с помощью мобильного устройства и соответствующего приложения покупатели в магазинах посредством POS-терминалов могут производить оплату услуг и товаров.

"Мы также работаем над развитием в Азербайджане платежей посредством мобильного устройства. На сегодня посредством карты MasterCard платежи посредством мобильного устройства могут производить абоненты Kapital Bank. Уверен, что к этому проекту подключится еще ряд банков Азербайджана", - сказал Чакар.

Кроме того, он отметил, что платежная компания в ближайшее время реализует проект оплаты проезда в бакинском метро посредством карт MasterCard.

"Пилотный проект данного решения мы уже запустили в Шамахы", - добавил Чакар.

Отметим, что MasterCard в 2021 году продолжит внедрять свои решения и поощрительные кампании в онлайн-системы платежей Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev