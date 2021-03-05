Владельцы TamKart не ждут 30 дней для получения процентов по НДС

БАКУ /Trend/ - Международный Банк Азербайджана предоставил владельцам дебетовых и кредитных TamKart еще больше возможностей. В рамках новой кампании, для возврата процентов по НДС, держателям карт после каждой оплаты не требуется ждать 30 дней, при совершении платежа до 100 манатов проценты по НДС зачисляются сразу на карту “ƏDV geri al”. Достаточно внести данные чека, полученного от покупки, на портал https://edvgerial.ibar.az, либо же в приложении IBA Mobile. Кампанией может воспользоваться каждый держатель TamKart, при этом оплата может осуществляться любой картой. В рамках кампании возврат процентов по НДС осуществляется как при безналичной оплате посредством TamKart или любых других карт, так и при оплате наличными. Возврат средств при безналичной оплате составляет 15% от НДС, а при оплате наличными - 10%. Данная кампания продлится до 6 апреля.

Воспользоваться данным предложением, можно двумя способами: скачав приложение IBA Mobile или же воспользовавшись порталом https://edvgerial.ibar.az. Далее следует считать QR-код чека или ввести его фискальный код, при этом нет необходимости ждать 90 минут - данные чека мгновенно добавляются в систему.

Возвращенные проценты НДС накапливаются на виртуальном счете клиента, о чем сразу же приходит уведомление. Накопленные средства позволяют совершать различные виды платежей, переводы и другие транзакции в IBA Mobile.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.