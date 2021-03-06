FİA обновила расписание уик-эндов Формулы-1

БАКУ/Trend/ - Сезон Формулы-1 текущего года состоит из 23 этапов, сообщает Trend со ссылкой на Международную автомобильную федерацию (FİA).

По данным FİA, чемпионат стартует 28 марта в Бахрейне, а завершится 12 декабря в Абу-Даби.

"Продолжительность пятничных тренировок сокращена с 90 минут до одного часа, а старт гонки смещён в начало часа", - говорится в сообщении федерации.

Кроме того, FIA утвердила дату проведения Гран При Португалии и обновила ранее опубликованное расписание гоночных сессий, внеся в него гонку в Портимао (Португалия). В таблице указано время в часовом поясе GMT +03:00.

Гран При Первая сессия Вторая сессия Третья сессия Квалификация Гонка Бахрейн 14:30-15:30 18:00-19:00 15:00-16-00 18:00-19:00 18:00 Италия (Имола) 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 Португалия 13:30-14:30 17:00-18:00 14:00-15:00 17:00-18:00 17:00 Испания 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 Монако 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 Азербайджан 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 Канада 18:30-19:30 22:00-23:00 18:00-19:00 21:00-22:00 21:00 Франция 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 Австрия 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 Великобритания 13:30-14:30 17:00-18:00 14:00-15:00 17:00-18:00 17:00 Венгрия 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 Бельгия 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 Нидерланды 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 Италия (Монца) 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 Россия 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00 Сингапур 12:00-13:00 15:30-16:30 13:00-14:00 16:00-17:00 15:00 Япония 05:30-06:30 09:00-10:00 06:00-07:00 09:00-10:00 08:00 США 19:30-20:30 23:00-00:00 21:00-22:00 00:00-01:00 22:00 Мексика 19:30-20:30 23:00-00:00 19:00-20:00 22:00-23:00 22:00 Бразилия 17:30-18:30 21:00-22:00 18:00-19:00 21:00-22:00 20:00 Австралия 04:30-05:30 08:00-09:00 06:00-07:00 09:00-10:00 09:00 Саудовская Аравия 15:30-16:30 19:00-20:00 16:00-17:00 19:00-20:00 19:00 Абу-Даби 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00

Отметим, что в отличие от других континентальных европейских Гран При, все сессии третьего этапа сезона пройдут на час позже, а в Монако первая и вторая сессии свободных заездов пройдут в четверг.

Напомним, что с графиком грядущих гонок можно ознакомиться нажав сюда или перейдя по ссылке: https://www.trend.az/business/transport/3372466.html

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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