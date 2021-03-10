В Азербайджане разрабатываются предложения по передаче ряда функций госорганов частному сектору
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются предложения по развитию ненефтяной сферы, передаче регулятивных и коммерческих функций государственных структур частному сектору.
Об этом говорится в отчете Кабмина Азербайджана за 2020 год, сообщает в среду Trend.
Вклад в этот процесс внесет и принятие законопроекта о сотрудничестве государственного и частного секторов, а также создание Государственного инвестиционного холдинга, говорится в документе.
Также разрабатывается новый законопроект в сфере приватизации и передачи в управление государственного имущества, нацеленный на приватизацию крупных компаний и акционерных обществ, повышение эффективности их деятельности путем партнерства частного и государственного секторов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)