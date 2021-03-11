В Азербайджане импорт электромобилей освободят от налогов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа по применению стимулирующих мер в сфере выделения льготных кредитов на приобретение новых транспортных средств, в том числе электромобилей. Об этом говорится в отчете Кабмина за 2020 год, сообщает в четверг Trend.
Также осуществляется деятельность по пересмотру налоговых и таможенных пошлин, применяемых при импорте новых автомобилей.
Кроме того, для обеспечения экологической безопасности и безопасности на дорогах ведется работа по освобождению от уплаты всех налогов импорта электромобилей, в том числе импорта гибридных автомобилей от НДС, а также от пошлин за их регистрацию.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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