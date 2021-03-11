БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены минимальные требования к растительным маслам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сотрудница отдела пищевой безопасности Агентства продовольственной безопасности (АПБ) Ирада Гусейнли.

По ее словам, этот документ подготовлен впервые, и в него включены 30 наименований растительных масел.

"Каждое из них имеет разное соотношение жирных кислот. В то же время отличаются и другие показатели", - сказала Гусейнли.

Она добавила, что агентство продолжит деятельность по разработке новых документов в связи с продовольственной безопасностью и модернизацию устаревших правил.

Отметим, что новые требования к растительным маслам вступают в силу с первого апреля 2021 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)