В 2020 г. на поддержку экономики Азербайджана были выделены 2,5 млрд манатов - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - За период пандемии для поддержки экономики государством были реализованы соответствующие программы, оказана помощь предпринимателям.

Об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов сказал в ходе обсуждений отчета Кабмина за прошлый год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

Асадов отметил, что на поддержку экономики страны в 2020 году из госбюджета и других источников были выделены 2,5 миллиарда манатов.

Премьер-министр добавил, что благодаря предпринятым взвешенным мерам Азербайджан находится в числе стран, меньше всего пострадавших от пандемии, обеспечена макроэкономическая стабильность. Проведенные меры также позволили удержать инфляцию на минимальном уровне.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)