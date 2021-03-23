В Азербайджане в 20 заведениях общепита выявлены нарушения правил карантина

БАКУ /Trend/ - В целях контроля за выполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом министров Азербайджана, Агентство пищевой безопасности (АПБ) 22 марта провело 472 мониторинга в 269 заведениях общепита.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на агентство, в 20 заведениях общепита, расположенных в Сураханском, Насиминском, Сабунчинском, Сабаильском, Ясамальском, Наримановском, Низаминском районах Баку, Сумгайыте, Хырдалане, Гяндже, Сальянском и Исмаиллинском районах были выявлены грубые нарушения законодательства.

В связи с выявленными нарушениями были приняты меры в связи с Кодексом об административных проступках Азербайджана.

В агентстве отметили, что расширен охват мониторингов объектов общественного питания в Баку и регионах. В настоящее время инспекторы АПБ продолжают мониторинги в стране, и в отношении заведений, не соблюдающих правила, будут приняты самые строгие меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)