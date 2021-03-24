АЖД совместно с Турцией и Грузией разработала новый логистический маршрут
БАКУ /Trend/ - ООО ADY Container, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги", совместно со своими партнерами из Турции и Грузии разработала новый логистический маршрут, сказал Trend глава пресс-службы ООО Балахан Назаров.
По его словам, в рамках проекта TURKUAZ будут осуществляться контейнерные экспресс-перевозки.
"Речь идет о транспортировке грузов по направлениям Стамбул-Баку, Мерсин-Баку и обратно", - сказал он.
По мнению представителя компании, этот проект будет способствовать росту грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
"Для привлечения дополнительных грузов и увеличения товарооборота по транспортному коридору БТК нами организовываются регулярные двусторонние и многосторонние встречи. Накануне в ходе видеоконференцсвязи представители железных дорог Азербайджана и России обсудили вопросы увеличения импортных, экспортных и транзитных грузоперевозок, а также более выгодные условия и тарифы на грузоперевозки", - сказал Назаров.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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