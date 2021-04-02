Агентство по развитию МСБ Азербайджана приглашает бизнесменов принять участие в профильных встречах

БАКУ /Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана ежемесячно организует профильные онлайн-встречи для предпринимателей на различные темы. Субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) могут получить подробную информацию о таких встречах, которые состоятся в апреле, на официальном сайте агентства по адресу https://smb.gov.az/az/events?slug=tedbir.

Как сообщили в пятницу Trend в агентстве, в ходе профильных встреч с участием представителей соответствующих госструктур и бизнес-ассоциаций обсуждаются проблемы, волнующие предпринимателей, пути их решения, изучаются потребности и предложения МСБ, даются ответы на интересующие вопросы. Кроме того, в рамках сотрудничества государственного и частного секторов принимаются меры по решению поднятых предпринимателями вопросов, а обобщенные предложения представляются соответствующим структурам.

Агентство приглашает предпринимателей принимать активное участие в ежемесячных профильных встречах. Наряду с этим предприниматели могут обращаться в агентство ([email protected]) с предложениями о вопросах, которые по их мнению стоит обсудить в ходе профильных встреч.

В Агентстве добавили, что на сегодня организовано 60 профильных встреч на различные темы. Ряд проблем, озвученных предпринимателями на этих встречах, решен в рамках платформы сотрудничества государственного и частного секторов. Наряду с этим внесенные предложения были учтены в процессе внесения изменений в законодательство о предпринимательстве, создания различных механизмов поддержки и совершенствования существующих мер поддержки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)