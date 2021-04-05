В Азербайджане будет выпущена серия памятных банкнот, посвященных Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Принимая во внимание общественный интерес, Центральный банк Азербайджана вновь сообщает, что национальные банкноты в стране разрабатываются на основании особой концепции и выпускаются в оборот в соответствии с решениями Комитета по денежной реформе, учрежденного соответствующим распоряжением Президента Азербайджана и возглавляемого Премьер-министром, передает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.

Было подчеркнуто, что находящиеся в настоящее время в обращении национальные банкноты были выпущены в 2006 году после деноминации, реализованной Указом Президента Азербайджана «Об изменении номинальной стоимости денежных знаков и масштаба цен (деноминации) в Азербайджанской Республике» от 7 февраля 2005 года. Банкноты данной концепции, посвященные теме «Независимый Азербайджан», охватывают разные подтемы: банкнота номиналом 1 манат – «Культура и искусство», 5 манатов – «Письмо и литература», 10 манатов – «История», 20 манатов – «Карабах», 50 манатов – «Образование и будущее», 100 манатов – «Экономика и развитие», а банкнота номиналом 200 манатов – «Современная архитектура».

«Следует отметить, что за 15 лет своего существования эта концепция сохраняет свою актуальность с точки зрения тематики, эстетического вида и системы защиты.

Однако, исходя из международного опыта, с целью усиления систем безопасности наших банкнот и повышения их устойчивости к фальсификации согласно соответствующему решению Комитета по денежной реформе обновляются их дизайн и элементы безопасности.

В ходе обновления основные элементы дизайна, отраженные на наших банкнотах в обращении и характеризующие тематику соответствующего номинала, были сохранены в качестве основного мотива. С учетом последних нововведений в мировой практике с начала этого года в обращение введены обновленные банкноты номиналом 1, 5 и 50 манатов.

Помимо этого, в целях увековечивания победы нашей славной армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в Отечественной войне за освобождение Карабаха, являющегося исконной азербайджанской землей, а также памяти героев Отечественной войны, прославления и донесения до международного сообщества истории, национального и культурного наследия, флоры и фауны наших освобожденных городов и районов, Центральный банк Азербайджана планирует выпустить в оборот памятные банкноты», – добавили в ЦБА.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)