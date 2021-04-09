В Мингячевире и Евлахе планируется эффективное использование местных ресурсов в производстве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Азербайджана в целях развития частного сектора, в частности роли субъектов малого и среднего бизнеса предприятий (МСБ) в экономике, проводятся системные реформы, усиливается государственная поддержка этой сфере.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве экономики, в ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова с главой исполнительной власти Евлаха Анаром Тагиевым были обсуждены вопросы развития малого и среднего бизнеса в Евлахе, активного привлечения местных ресурсов в оборот, создания Евлахского пилотного агропарка, участия малого и среднего бизнеса в этой сфере.

На территории агропарка для фермеров планируется организовать 55 фермерских хозяйств по 20 гектаров каждое, а в промышленной зоне – создание субъектами предпринимательства перерабатывающих предприятий.

В ходе встречи, прошедшей в Мингячевире с главой исполнительной власти города Ильхамом Исмаиловым, были обсуждены вопросы эффективного использования местных ресурсов, расширения предпринимательской деятельности, создания Мингячевирского туристического кластера.

В рамках поездки министр экономики Микаил Джаббаров ознакомился с производственным процессом на прядильных фабриках ООО «Мингячевир текстиль» в Мингячевирском промышленном парке, обсудил вопросы увеличения производства, создания новых производств и рабочих мест.

На территории Мингячевирского промышленного парка расположены две фабрики по производству пряжи ООО «Мингячевир текстиль». Для создания фабрик с общей площадью 14,5 гектара с инвестиционной стоимостью 93,5 миллиона долларов Фонд развития предпринимательства Министерства экономики предоставил кредит в размере 10 миллионов манатов на льготных условиях. На предприятиях, оснащенных современным оборудованием и действующих на основе передовых технологий Германии, Швейцарии, Японии и Турции, работает более 450 человек. Фабрики с годовой производственной мощностью 20 тыс. тонн производят разнообразную хлопчатобумажную пряжу. Заводы используют местное сырье. Наряду с продажей на местном рынке, продукция предприятий также экспортируется в Турцию и другие зарубежные страны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)