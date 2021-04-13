В госструктурах неправильно оформляются закупки - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Одним из недочетов, допущенных государственными структурами, является неправильное оформление закупок.

Об этом, представляя в Милли Меджлисе (парламент) годовой отчет Счетной палаты, сказал председатель Палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, контрольные меры Счетной палаты в основном охватили аграрную сферу, государственные закупки, финансовые отчеты, а также планирование и выполнение государственного бюджета, отчетность Госфонда соцзащиты при минтруда.

"В рабочем плане на текущий год запланировано проведение более 50 контрольных мероприятий", - сказал Гюльмамедов.

Он добавил, что составлен стратегический план структуры на следующий год.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)