Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в сфере почты и денежных переводов

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с марта 2020 года транспортное сообщение между рядом стран было ограничено, сказали в четверг Trend в ООО "Азерпочт".

Несмотря на ограничения, "Азерпочт" и Турецкая почтово-телеграфная организация не прекратили сотрудничать даже в этот сложный период.

На прошедшей онлайн-встрече между генеральным директором ООО Афганом Джалиловым и гендиректором Турецкой почтово-телеграфной организацией Хаканом Гюльтеном были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

"В результате переговоров почтовый обмен и сотрудничество наших организаций успешно продолжается и сегодня", - сказали в ООО.

В ходе встречи стороны затронули и вопросы сотрудничества в сферах почты и денежных переводов.

"Была подчеркнута важность двусторонней транспортировки международных почтовых отправлений железнодорожным транспортом и системы почтовых денежных переводов", - добавили в "Азерпочт".

Напомним, что в рамках подписанного меморандума между ООО "Азерпочт", Турецкой почтово-телеграфной организацией и Actif Bank в нынешнем году планируется запуск новой системы денежных переводов во всех почтовых отделениях Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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