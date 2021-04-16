БАКУ /Trend/ -Государственная налоговая служба Азербайджана прокомментировала взимание НДС с операций по безналичным платежам посредством банковских карт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу.

В Азербайджане 18% НДС по безналичным платежам пластиковыми картами взимаются только для услуг и операций электронной торговли из-за рубежа, сказали в Службе, комментируя распространенную в соцсетях информацию о взимании 18% НДС со всех платежей, проводимых пластиковыми картами.

В налоговом законодательстве Азербайджана изменений нет, и для граждан и налогоплательщиков не введено никаких новых положений о дополнительных налоговых обязательствах.