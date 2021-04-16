Агентство по развитию МСБ Азербайджана поддерживает новые бизнес-инициативы, способствующие официальной занятости

Экономика 16 апреля 2021 23:30 (UTC+04:00)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана поддерживает новые бизнес-инициативы, способствующие официальной занятости

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана поддерживает основанные на принципах прозрачности новые бизнес-инициативы, способствующие легальному предпринимательству и официальной занятости, поскольку борьба с «теневой экономикой», в том числе устранение неформальной занятости, является одним из важных факторов устойчивого экономического развития.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, недавно запущенный стартап-проект «Чак-чук» способствует устранению неформальной занятости и ведению надлежащего бухгалтерского учета. Следует отметить, что онлайн-платформа «Чак-чук» (http://www.cakcuk.az/), где представлены до 180 видов услуг в девяти категориях, в том числе уборка дома, услуги мастера и другие, объединяет исполнителей (предоставляющих услуги) и клиентов (нуждающихся в услугах). Для оказания услуг через платформу могут зарегистрироваться только те, кто официально занимается предпринимательской деятельностью. Онлайн-платежи через платформу позволяют вести прозрачный учет.

Преимущества стартап-проекта заключаются в предоставлении домашних услуг на единой платформе, возможности выбирать время и исполнителя услуги, отслеживать процесс заказа и оценивать результат, а также предоставлять гарантии за выполненную работу.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=d9moR44A_IM&t=28s

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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