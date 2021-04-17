С начала года до 700 тыс. человек в Азербайджане выплачены соцпособия и пенсии

БАКУ /Trend/ - В январе - марте 2021 года Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил социальные пособия и пенсии около 700 тысячам человек.

Как сообщили в субботу Trend в ведомстве, из них 409,3 тысячи человек были выплачены социальные пособия, а 281,9 тысячи человек - президентские пенсии.

В указанный период населению были выплачены социальные пособия в размере 148,2 миллиона манатов и пенсии - в размере 106 миллионов манатов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)