Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО)

Экономика 19 апреля 2021 12:37 (UTC+04:00)
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автодорог Азербайджана (ГААДА) завершает строительно-восстановительные работы на участках автомобильной дороги Авшар–Салманбейли–Ашагы Авшар–Ходжавенд в Агджебединском районе, сообщили в понедельник Trend в госагентстве.

Трасса протяженностью 41 километр берет начало от автодороги республиканского значения Мингячевир–станция Мингячевир-Бахрамтепе.

ООО "Азербайджанский дорожный научно-технический проектный институт" при госагентстве подготовило проект по переводу дороги из пятой технической категории в четвертую.

"В соответствии с проектом дан старт строительству участка трассы Авшар–Салманбейли–Ашагы Авшар–Ходжавенд протяженностью 27,4 километра и внутренних дорог в селах Авшар (протяженность 5,6 километра), Салманбейли (2,9 километра), Ашагы Авшар (4,5 километра) и в Ходжавенде (0,6 километра)", - сказали в ГААДА.

Кроме того, в госагентстве подчеркнули, что завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 10-километровом участке дороги в село Авшар.

"Ведутся работы по строительству дороги протяженностью восемь километров, ведущей в село Салманбейли, кроме того, планируется начать строительство однопролетного моста через Верхне-Карабахский канал.

По завершении строительно-ремонтных работ на дороге предусматривается установка четырех автобусных остановок, дорожных знаков и информационных щитов, а также нанесение разметки", - отметили в ГААДА.

Строительные работы ведутся под непосредственным контролем руководства ГААДА в соответствии с нормами, инструкциями и государственными стандартами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, охрану окружающей среды.

(Автор: Самир Али. Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Image
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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