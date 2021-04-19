В Азербайджане прошло очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения необходимой координации в решении вопросов энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана и в соответствии с поручениями и задачами по применению концепции «Зеленая энергия», восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры на этих землях, определенными Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоялось очередное заседание в формате видеоконференции Рабочей группы по вопросам энергоснабжения, созданной при Межведомственном центре, сообщает в понедельник Trend.

На заседании были заслушаны доклады представителей соответствующих государственных структур о работе, проделанной по восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях, мерах, принятых по рациональному использованию энергетического потенциала региона и предстоящих шагах для устойчивого энергоснабжения этих земель.

Было отмечено, что начался новый этап в реализации проектов на освобожденных территориях.

Также были обсуждены меры по выполнению решений, принятых на прошлых заседаниях.

Было подчеркнуто, что работы на электроподстанции "Шюкюрбейли" завершены, к подстанции Шуши подведены первая и вторая линии электропередачи.

Завершены работы по монтажу линий электроснабжения в Шуше и по строительству подстанции. Продолжаются работы на подстанции, строящейся в Кельбаджаре, а также по сооружению ЛЭП от Дашкесана до Кельбаджара. Начались работы на агдамской подстанции, а также строительство ЛЭП Джебраил-Губадлы, Губадлы-Зангилан.

Продолжаются работы по восстановлению электростанций «Суговушан-1» установленной мощностью 4,8 МВт и «Суговушан-2» установленной мощностью 3 МВт на территории одноименного населенного пункта. На освобожденных территориях продолжаются работы по инвентаризации на малых ГЭС.