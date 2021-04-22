Назван победитель аукциона на право разработки месторождения глины в Гекгельском районе

БАКУ /Trend/ - В аукционном центре Государственной службы по имущественным вопросам при минэкономики Азербайджана состоялся аукцион в связи с вводом в эксплуатацию месторождения глины "Гекгель-I" на территории Гекгельского района, передает в четверг Trend со ссылкой на информацию министерств экономики и экологии и природных ресурсов.

В связи с аукционом была создана экспертная комиссия в составе сотрудников министерств экономики и экологии и природных ресурсов, МЧС и Исполнительной власти Гекгельского района.

Для уточнения запасов месторождения была проведена государственная геологическая экспертиза. Запасы "Гекгель-I" оценены в 2,2 миллиона кубометров, его площадь составляет 20 га. Начальная стартовая цена была установлена ​​в размере 220 тысяч манатов. Принявшее участие в аукционе ООО Fəxrəddin-K выиграло право на разработку месторождения.

Сообщается, что в ближайшее время планируется провести очередные аукционы на разработку месторождений полезных ископаемых в Азербайджане.

На сайтах министерств экономики и экологии и природных ресурсов размещена информация о приеме до 16:00 третьего мая 2021 года документов для участия в аукционе в связи со сдачей в эксплуатацию песчано-гравийного месторождения "Гарасучай" на территории Геранбойского района. Процедура пройдет 17 мая 2021 года в аукционном центре Государственной службы по имущественным вопросам при минэкономики Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)