"Азербайджанские Авиалинии" открывают спецрейсы в Лондон

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана открывает продажу билетов на специальные рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в лондонский аэропорт @Хитроу@ (IATA: LHR).

Как сообщили в четверг Trend пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

В столицу Великобритании AZAL начинает летать 15 мая с частотой один раз в неделю (по субботам), а с 25 мая количество рейсов по маршруту Баку-Лондон-Баку увеличится до двух раз в неделю (по вторникам и субботам).

Продажа авиабилетов осуществляется при соблюдении специальных условий.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Лондон следует:

- иметь право въезда на территорию Великобритании. Правила въезда в страну в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-uk

- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics. Также все лица, посещающие Великобританию, должны дважды сдать тест на коронавирус после прибытия в страну - на второй и восьмой день нахождения на территории королевства. Их нужно забронировать заранее перед поездкой, заполнив форму на сайте правительства.

Пассажирам рейса по направлению Лондон-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан или иметь разрешение на постоянное жительство в стране. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в страну, представлен на странице по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации. С перечнем рекомендуемых лабораторий в Великобритании, в которых разрешено провести анализ на коронавирусную инфекцию, можно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

- В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры будут обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Для пассажиров обоих направлений следует:

- убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса;

- ознакомиться со специальными правилами перевозок, применяемых авиакомпанией AZAL в период пандемии, по ссылке: https://youtu.be/AFFKE0yX0nE.