В Азербайджане начался прием обращений для выдачи сертификата Startap

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана начало прием обращений для выдачи стартап-сертификатов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство, субъекты предпринимательства, получившие сертификат, освобождаются от уплаты налога на прибыль сроком на три года.

Кроме того, стартап-сертификат выдается субъектам микро- и малого предпринимательства, являющихся налогоплательщиками.

«Для получения свидетельства поступившее в KOBIA обращение регистрируется в тот же день. Обращение и приложенные к нему документы рассматриваются в течение 30 дней и представляются для оценки в Совет экспертов. На основании заключения Совета, агентство принимает решение о выдаче свидетельства или об отказе», – говорится в сообщении KOBIA.

Отметим, что Совет экспертов состоит из представителей министерств экономики, транспорта, связи и высоких технологий, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Агентства интеллектуальной собственности, НАНА и независимых экспертов.

Обращения должны представляться в Агентство письменно (AZ1069, Баку, просп. Ататюрка, 134) или в электронной форме ([email protected]).

Форма заявления для обращения и информация о других необходимых документах размещена на https://bit.ly/3dETJqw.

(Редактор: Надир Насиров)