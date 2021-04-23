В Азербайджане начался прием обращений для выдачи сертификата Startap
БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана начало прием обращений для выдачи стартап-сертификатов.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство, субъекты предпринимательства, получившие сертификат, освобождаются от уплаты налога на прибыль сроком на три года.
Кроме того, стартап-сертификат выдается субъектам микро- и малого предпринимательства, являющихся налогоплательщиками.
«Для получения свидетельства поступившее в KOBIA обращение регистрируется в тот же день. Обращение и приложенные к нему документы рассматриваются в течение 30 дней и представляются для оценки в Совет экспертов. На основании заключения Совета, агентство принимает решение о выдаче свидетельства или об отказе», – говорится в сообщении KOBIA.
Отметим, что Совет экспертов состоит из представителей министерств экономики, транспорта, связи и высоких технологий, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Агентства интеллектуальной собственности, НАНА и независимых экспертов.
Обращения должны представляться в Агентство письменно (AZ1069, Баку, просп. Ататюрка, 134) или в электронной форме ([email protected]).
Форма заявления для обращения и информация о других необходимых документах размещена на https://bit.ly/3dETJqw.
(Редактор: Надир Насиров)