Свободная экономическая зона Алят начнет деятельность в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Свободная экономическая зона Алят начнет деятельность с июля 2022 года.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, представляя на пленарном заседании парламента поправки в закон "О свободной экономической зоне Алят".

Он отметил, что законопроект подготовлен в целях усовершенствования законодательства в этой сфере в соответствии с международным опытом.

Так, законопроект предусматривает: уточнение понятия резидента свободной зоны (физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью);

- применение законодательства Азербайджана о противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученного незаконным путем, и финансированию терроризма (на настоящее время к свободной зоне применяется только уголовное законодательство Азербайджана);

- расширение прав уполномоченного органа свободной зоны для обеспечения эффективности его деятельности (расширение прав, принятие обязательств, приобретение имущества и распоряжение им от своего имени);

- управление вопросами налогообложения (принятие локальных правил по регулированию и удержанию налогов и другие вопросы в этом направлении);

- при оказании финансовых услуг юридическим лицам будет применяться законодательство об основной экономике;

- изменения, связанные с таможенными вопросами, направленные на устранение противоречий, которые могут возникнуть в таможенных отношениях с момента начала функционирования свободной зоны;

- инвестирование в свободную зону, перевод за рубеж денежных средств, полученных от деятельности в свободной зоне, а также работа и проведение операций с иностранной валютой сохраняются только за облеченными такими правами представителями свободной зоны, их инвесторами и акционерами (в настоящее время круг лиц, которые могут воспользоваться этим правом, гораздо шире).

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Садраддин Агджаев)