В некоторых постановлениях Кабмина Азербайджана условная финансовая единица заменена цифрами

БАКУ /Trend/ - В соответствующих постановлениях Кабинета министров Азербайджана выражение «условная финансовая единица» заменено цифрами.

Как передает во вторник Trend, в разъяснении Кабмина к постановлению № 128 сообщается, что вступил в силу Закон Азербайджана № 229-VIQ от 22 декабря 2020 года «Об отмене Закона Азербайджанской Республики "Об условной финансовой единице"». Согласно закону, с 22 декабря 2020 года в Азербайджане была упразднена «условная финансовая единица».

Таким образом, в соответствующих постановлениях Кабинета министров Азербайджана выражение «условная финансовая единица» заменено на конкретные цифры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)