БАКУ /Trend/ - Ведутся работы по созданию зоны «зеленой» энергетики в Карабахе.

Об этом сказал журналистам министр энергетики Парвиз Шахбазов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в настоящее время в Карабахском регионе ведутся работы по созданию солнечных и ветровых электростанций.