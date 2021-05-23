IT GRUP Azerbaijan планирует наладить сотрудничество с компаниями стран ЦА и Африки

БАКУ/Trend/ - Помимо Азербайджана, мы ведем переговоры по автоматизации ИТ-инфраструктуры компаний и АЗС в странах Центральной Азии и Африки.

Об этом сказал Trend главный исполнительный директор филиала румынской компании IT GRUP в Азербайджане Камран Аллахвердиев.

По его словам, для ознакомления со своими решениями проведены встречи практически со всеми местными компаниями.

"Кроме Азербайджана мы ведем переговоры по автоматизации ИТ-инфраструктуры компаний в странах Центральной Азии и Африки. Несмотря на то, что пандемия замедлила нашу работу, в настоящее время мы приступили к процессу восстановления нашей деятельности в этом направлении", – сказал Аллахвердиев.

Он добавил, что решения компании IT GRUP имеют универсальный характер, их можно использовать и как мобильную станцию, и в качестве централизованной платежной терминальной системы в определенных сферах бизнеса или торговли.

"Несмотря на то что решения универсальны и применимы практически во всех областях, заказчикам все же необходимо в какой-то мере обновлять инфраструктуру оборудования.

Если инфраструктура компании совсем старая и заказчик не готов ее обновить, то запустить наш процесс автоматизации без такой модернизации будет невозможно", – подчеркнул он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev