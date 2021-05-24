Россельхознадзор одобрил импорт томатов с пяти предприятий Азербайджана

Россельхознадзор разрешил импорт томатов с пяти предприятий Азербайджана со вторника, 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

- Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики. Таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки томатов в Россию может 131 азербайджанское предприятие, - говорится в сообщении на сайте ведомства.