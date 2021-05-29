Утверждение Генплана освобожденного Агдама является началом созидательных работ - депутат

БАКУ /Trend/ - Утверждение первого генплана освобожденных территорий Азербайджана является началом созидательных работ, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что Агдамский район имеет большой экономический потенциал.

«Этот район с более 92 процентами плодородных земель также обладает большим промышленным потенциалом. С этой точки зрения утверждение Генплана Агдама и разработка генпланов других освобожденных территорий Азербайджана свидетельствуют о начале больших созидательных работ», - сказал Байрамов.

Депутат отметил, что работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях уже начались.

«Утверждение генплана даст возможность быстрее восстановить освобожденные города и районы. Не следует забывать о том, что все населенные пункты на освобожденных территориях будут строиться согласно концепции «умный город» и «умное село». Преимущество этого заключается в том, что в освобожденных районах, в которых до оккупации больше была развита аграрная сфера, можно будет развивать и промышленность. Подтверждением тому является создание Агдамского промышленного парка. В парк планируется привлечь инвестиции по различным отраслям промышленности. В этом контексте на освобожденных территориях будут сформированы четыре экономических центра, что создаст основу для развития различных секторов экономики, включая промышленность. Кроме того, концепции «умный город» и «умное село» расширят доступ к социальным услугам. С этой точки зрения модель развития, разрабатываемая для освобожденных территорий, на следующем этапе внесет большой вклад в азербайджанскую экономику», - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)