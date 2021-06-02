Северо-запад Ирана и Азербайджан соединит железная дорога

БАКУ /Trend/ - Строительство железной дороги, которая соединит провинцию Ардебиль на северо-западе Ирана с Азербайджаном, начнется в следующем иранском календарном году (21 марта 2022 – 20 марта 2023).

Об этом сказал депутат парламента Ирана Содейф Бадри, сообщает в среду Trend.

По его словам, эта железная дорога расширит возможности транспортного коридора Север-Юг, проходящего через территорию Ардебиля.

Депутат отметил, что изыскания для строительства железной дороги Ардебиль-Парсабад протяженностью 250 километров находятся на завершающем этапе.

«В связи с подключением Ардебиля к железным дорогам Ирана ускорено строительство железнодорожной линии Ардебиль-Мияна», - сказал Бадри.

Отметим, что строительство железнодорожной линии Ардебиль-Мияна протяженностью 175 километров началось в 2005 году. На ней строятся 62 туннеля общей протяженностью 23,8 километра. Ее сдача в эксплуатацию намечена на этот год.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)