Клубничные плантации фермеров Карабаха – Trend TV

ТЕРТЕР /Trend/ - Фермеры Тертера планирует ежегодно расширять плантации клубники. Только в одном селе Тертерского района с начала года клубника посажена на шести гектарах земли.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала на клубничной плантации в селе Иреванлы и побеседовала с фермерами.

Как сообщила местная жительница Мензер Мамедова, она сажает клубнику уже на протяжении нескольких лет.

«Все это время мы постоянно получаем поддержку от государства. Оно выделяет нам субсидии, предоставляет особые льготы. Мы собираем большой урожай», - сказала Мамедова.

Она также сообщила о большом урожае и доходах в этом году.

«Мы в основном высаживаем местные сорта клубники, она гораздо вкуснее. Фермеры довольны продажами. Мы высаживаем и зарубежные сорта, которые можно выращивать круглый год», - сказала Мамедова.

Бахтияр Джафаров, представитель местной ИВ, отметил, что в селах района стали больше сажать клубнику.

«Созданы все необходимые условия для того, чтобы люди могли зарабатывать и открывались новые рабочие места», - сказал Джафаров.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж о фермерах Тертера, выращивающих клубнику.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)