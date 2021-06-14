Иран обнародовал товарооборот с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Ираном за два месяца нынешнего года (21 марта-21 мая) составил около 137 тысяч тонн на сумму 58,8 миллиона долларов.

Об этом сказал в понедельник Trend представитель Таможенной администрации Ирана Рухулла Лятифи.

По его словам, в указанный период Иран экспортировал в Азербайджан более 135 тысяч тонн продукции на 56,3 миллиона долларов.

Лятифи сообщил, что Иран, в частности, поставил в Азербайджан продукты питания на 14 миллионов долларов, в том числе фрукты, овощи, кондитерские изделия и сухофрукты.

По словам представителя Таможенной администрации, Иран за два месяца импортировал из Азербайджана 1,67 тысячи тонн продукции на 2,5 миллиона долларов - в основном прессованную сою, изопропиловый спирт, автобусы и микроавтобусы, автозапчасти, промышленное оборудование, сварочные аппараты, пищевые добавки и пр.

Он отметил, что в прошлом иранском календарном году (20 марта 2020 - 20 марта 2021) Иран экспортировал в Азербайджан один миллион тонн продукции на 511 миллионов долларов, а импортировал 28,6 тысячи тонн на 76,1 миллиона долларов.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)