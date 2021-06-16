Стоимость не нефтяного экспорта Ирана во втором месяце года выросла на 27,5%

Стоимость не нефтяного экспорта Ирана составила 3,352 миллиарда долларов во втором месяце текущего 1400 иранского календарного года (21 апреля - 21 мая), что на 27,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года.Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сообщил официальный представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA).

По словам Рухоллы Латифи, за указанный месяц Иран экспортировал 8,579 миллиона тонн не связанных с нефтью товаров в зарубежные страны, сообщает IRNA.

Латифи оценил общий объем не нефтяной торговли страны в указанном месяце в 7,83 миллиарда долларов.

Китай был первым по закупке иранских не нефтяных товаров, импортировав продукции на сумму 1,089 миллиарда долларов, Ирак был вторым, импортировав продукции на 525 миллионов долларов, Объединенные Арабские Эмираты - третьими, импортировавшими товаров на 432 миллиона долларов, Турция - четвертой, импортировав продукцию на сумму 211 миллион долларов, и Афганистан пятым, с которым импорт составил 190 миллионов долларов, сообщил Латифи.

Он также назвал основные источники не нефтяного импорта Ирана в указанное время: ОАЭ с объемом экспорта 1,055 млрд. долларов в Иран, Китай с 832 млн. долларов, Турция с 395 млн. долларов, Швейцария с 227 млн. ​​долларов и Германия с 171 млн. долларов, соответственно.

Стоимость не нефтяного экспорта Ирана достигла 6,3 миллиарда долларов за первые два месяца текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 мая), что на 48 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.