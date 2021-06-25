Иран произвел 62 325 тонн медного анода в течение первых двух месяцев года

Иран произвел 62 325 тонн медного анода в течение первых двух месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 мая), что на один процент больше, чем показатель за тот же период времени в прошлом году, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Производство медного анода выросло на восемь процентов во втором месяце этого года, так как во втором месяце было произведено 33 286 тонн продукта.

Периодические отчеты и статистика показывают, что металлургический сектор Ирана прогрессирует как с точки зрения производства, так и с точки зрения экспорта.

Между тем, в начале апреля управляющий директор National Iranian Copper Industries Company (NICIC) Ардешир Саад-Мохаммади объявил об открытии одного миллиарда тонн новых запасов меди в стране. Oбнаруженные запасы оцениваются в 350 триллионов риалов (около 8,3 миллиарда долларов).

По словам чиновника, NICIC также обнаружила 523 миллиона тонн запасов меди по всей стране в течение 1398 года по иранскому календарю (март 2019 года - март 2020 года).

Учитывая новые открытия, общие запасы меди NICIC по стране в настоящее время превысили восемь миллиардов тонн.

Чиновник оценил общие запасы меди в стране в 40 миллиардов тонн, заявив, что Иран в настоящее время занимает седьмое место в мире по запасам меди.

Саад-Мохаммади также упомянул новый рекорд, достигнутый в производстве катодной меди в стране, и отметил, что в прошлом году в стране было произведено более 280 000 тонн упомянутого продукта, что на 12 процентов больше, чем в предыдущем году.

Указывая на новые проекты NICIC на текущий год, чиновник отметил, что в текущем году будут запущены три крупных проекта, связанных с медью, что увеличит объем производства медного концентрата в стране более чем на 400 000 тонн, увеличив годовой доход компании на 800 миллионов долларов.

По словам Саада-Мохаммади, NICIC определила проекты на сумму более 2,4 миллиарда евро плюс 300 триллионов риалов (около 7,1 миллиарда долларов), которые будут реализованы в течение следующих четырех лет, что увеличит общие мощности компании по производству медного концентрата до 2,3 миллиона тонн.

Он также отметил, что экспорт меди страны увеличился в прошлом году, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса и санкций США.