Алятская СЭЗ станет площадкой взаимодействия азербайджанского бизнеса и мирового рынка

БАКУ /Trend/ - Создание Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) будет стимулировать развитие ненефтяного сектора и совместного производства, а сама СЭЗ станет площадкой взаимодействия азербайджанского бизнеса с мировым, сказал в пятницу Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По его словам, Алятская СЭЗ располагает специальной законодательной базой, позволяющей эффективно вести хозяйственную деятельность.

«С другой стороны, подобные зоны сегодня являются институциями, деятельность которых направлена на привлечение зарубежных инвестиций. В данном случае вся инфраструктура - производственная и юридическая создает более благоприятный инвестиционный климат для иностранных инвесторов», - сказал Велизаде.

Кроме того, Алятская СЭЗ уникальна с точки зрения своей функциональности, отметил политолог.

«Комплекс благоприятных условий, таких как особый налоговый режим, транспортная инфраструктура, ее доступность для экономической деятельности хозяйствующих субъектов, делает эту СЭЗ привлекательной не только для инвестиций, но и для ведения бизнеса.

Также необходимо подчеркнуть, что Алят становится экономическими воротами для потока товаров с Востока на Запад и в обратном направлении, в связи с чем в рамках Каспийского моря формируется сеть свободных экономических зон, и все они тяготеют к портовым хозяйствам. Подобные экономические зоны на побережье Каспия есть и в Казахстане, и в Астрахани, и в Иране», - сказал Велизаде.

Говоря о преимуществах свободной экономической зоны с точки зрения логистики и транспорта, он подчеркнул, что порт Алят является основным драйвером СЭЗ.

«Кроме того, тут расположены другой крупный торговый порт (Бакинский международный морской торговый порт), железнодорожный терминал, пункты погрузки/разгрузки составов, обслуживающие грузопоток не только по линии Восток-Запад, но и в направлении Север-Юг. Именно железнодорожное сообщение через порт Алят соединяет Азербайджан с Ираном и далее - с Россией», - сказал эксперт.

По его словам, согласно плану, в этой СЭЗ будет построен грузовой аэропорт и создана сопутствующая логистическая и транспортная инфраструктура.

Кроме того, на первый план здесь выходит использование информационных технологий, которые будут внедрены в деятельность всей СЭЗ. Реализация указанных проектов в значительной степени повысит привлекательность этой свободной экономической зоны и создаст возможности для ее превращения в полигон экономических ноу-хау, создания венчурных производств, технологий и экономических методов с целью дальнейшего применения в различных отраслях деятельности", - сказал Велизаде.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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