Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На заседании, проведенном 8 июля под руководством председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова, был заслушан отчет главного исполнительного директора холдинга Руслана Алиханова по итогам работы, проделанной в первом полугодии текущего года, были обсуждены результаты диагностики переданных в управление холдинга ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», «Азербайджанское Каспийского морское пароходство» и AzerGold, а также другие текущие вопросы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров.