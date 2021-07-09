На юге Азербайджана завершается строительство дорог, соединяющих 5 населенных пунктов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Сальянском районе Азербайджана близится к завершению строительство дорог, соединяющих пять населенных пунктов.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, близится к завершению строительство автомобильных дорог местного значения, соединяющих автомагистраль Сальян - Нефтчала с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли с населением шесть тысяч человек. Общая протяженность эти дорог составляет 15,3 километра.
"Дороги строятся в соответствии с четвертой технической категорией, и к работам привлечено необходимое количество живой силы и техники", - говорится в сообщении.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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