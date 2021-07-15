Туризм в Каспийском регионе: нынешнее состояние и перспективы развития

Среди актуальных тем II Каспийского экономического форума (КЭФ), проведение которого намечено в Москве, тема развития туристического сообщения стран каспийской пятерки считается одной из самых актуальных.

Несколько лет назад специалисты прикаспийских стран задались целью разработать имиджевую концепцию для продвижения туризма на Каспийском море. Развитие отрасли эксперты обсудили на международном туристическом форуме, который прошел в Актау в 2019 году. В нем участвовали делегаты из Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана. К сожалению, в планы вмешалась пандемия и реализацию этих планов пришлось отменить.

О том, как будет развиваться сотрудничество прикаспийских стран в области туризма расскажут 16 июля в 12:00 в ходе третьего онлайн-круглого стола, организованного мультимедийным пресс-центром Sputnik Азербайджан совместно с политологическим Центром Север-Юг, информационным агентством Тренд и аналитической экспертной сетью BakuNetwork:

- Самир Дюбенди – председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана,

- Алибек Тажибаев – директор Гражданского Альянса Казахстана, руководитель Центра Аналитических Исследований "Евразийский Мониторинг",

- Филипп Гулый – председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси,

- Алёна Панасенко – директор туристического агентства Sky Travel,

- Гюльнара Мамедзаде - заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра BakuNetwork (ведущая).

Вопросы к спикерам можно заранее адресовать на электронный адрес: [email protected]

Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Азербайджан и на нашей странице в Facebook.