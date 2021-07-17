В двух населенных пунктах Шамахинского района проложены водопроводные линии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым государственной программой социально-экономического развития регионов в целях улучшения снабжения питьевой водой населения сел и поселков ОАО «Азерсу» реализует новые проекты в жилом массиве Пудреки и селе Багирли Шамахинского района.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе ОАО, население села Багирли Шамахинского района уже много лет страдало от нехватки питьевой воды. До реализации проекта сельчане использовали источник и были вынуждены возить воду автотранспортом на большие расстояния.

В 2019 году в соответствии с государственной программой в село Багирли была проложена магистральная линия от водопровода Огуз-Габала-Баку, создана внутренняя распределительная сеть, установлены общественные родники в различных точках. В результате незаконного подключения населения к этим родникам возникли серьезные потери воды и проблемы с водоснабжением на некоторых участках села. С учетом этого был разработан проект по созданию централизованной сети, и его реализация была начата за счет внутренних средств ОАО.

В настоящее время завершаются работы по прокладке водопроводных линий и установке счетчиков. Таким образом, для точного учета потребления воды каждое домашнее хозяйство получит свой код, и граждане будут платить за воду, которую они используют. Создание централизованной сети питьевого водоснабжения планируется и в других селах, находящихся рядом с селом Багирли Шамахинского района.

Помимо этого, в целях обеспечения устойчивого водоснабжения жилого массива Пудреки города Шамахы была установлена ​​новая насосная станция и построена несущая линия протяженностью один километр. В результате проведенных работ значительно улучшено водоснабжение 150 абонентов. Кроме того, разработан и будет реализован в ближайшее время проект централизованного водоснабжения более 100 новых частных домов, построенных на расширившемся участке жилого массива.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)