На освобожденных территориях Азербайджана активно ведется строительство железных дорог - Джавид Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Строительство железных дорог на освобожденных территориях Азербайджана продолжается ускоренными темпами по направлениям: Горадиз - Нахчыван, Шуша и Агдам.

Об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, подготовлен 20-километровый участок для строительства железной дороги в направлении Агдама.

Он отметил, что мины осложняют создание железнодорожной инфраструктуры.

По словам Гурбанова, при строительстве железной дороги были обнаружены мины.

"К счастью, они не взорвались", - сказал председатель ЗАО.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)