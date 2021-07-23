Вслед за Кельбаджаром пчеловодческие хозяйства перенесены и на пастбища Лачина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился перенос пчеловодческих хозяйств на пастбища освобожденного от оккупации Лачинского района. На освобожденные территории в рамках пилотного проекта были переселены в целом 4068 пчелиных семей, в том числе на лачинские пастбища - 531 пчелиная семья 15 пчеловодческих хозяйств.

Как сообщили в пятницу Trend в Рабочей группе по экономическим вопросам, действующей при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, до начала реализации проекта совместно с соответствующими местными исполнительными органами была проведена необходимая подготовительная работа, выбранные территории и участки вновь были проинспектированы, Агентство Азербайджана по разминированию предоставило предпринимателям в Гекгельском региональном центре соответствующие консультации. Перенос пчеловодческих хозяйств был осуществлен с участием сотрудников МВД.

Отдел по контролю за землепользованием, организации и мониторингу в сфере животноводства минсельхоза проводит регулярный мониторинг деятельности овцеводческих и пчеловодческих хозяйств, переселенных в Лачин, соблюдения гражданами правил, применяемых в местах дислокации.

В освобожденном Лачинском районе есть большой потенциал для развития пчеловодства. Оценка растительных ресурсов региона с точки зрения развития пчеловодства продолжается.

Отметим, что Координационный штаб, созданный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев)