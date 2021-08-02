«Азербайджанская промышленная корпорация» и канадская организация подписали контракт

БАКУ /Trend/ - «Азербайджанская промышленная корпорация» и канадская организация подписали особый контракт.

Как сообщили в понедельник Trend в корпорации, подписан контракт с канадской Corporate Finance İnstitute (CFİ) об организации тренинга международного уровня и сертификационных экзаменов.

Тренинг и сертификационные программы, разработанные являющейся одной из наиболее цитируемых источников в области финансов организацией Corporate Finance Institute, охватывают три разных направления: аналитика финансового моделирования и оценки (FMVA), аналитика рынков капитала и ценных бумаг (CMSA), бизнес-мышление и аналитика данных (BIDA). Для участия в этих тренингах и сертификационных программах обращаются сотрудники таких глобальных компаний, как J.P. Morgan, Morgan Stanley и Amazon.

К этим программам и тренингам присоединятся сотрудники Финансового департамента и Департамента стратегического развития и торговли Корпорации.

Ожидается, что сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию профессиональных знаний и навыков в соответствии с поставленными целями, а также изучению и применению международных знаний.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)