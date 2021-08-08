Товарооборот между Азербайджаном и Россией в I квартале превысил показатели 2019-2020 гг.

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил показатели первого квартала прошлого года и периода до пандемии COVID-19.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве промышленности и торговли России.

По данным ведомства, пандемия внесла свои коррективы в планы бизнесменов России и Азербайджана по наращиванию товарооборота между двумя странами.

По данным Федеральной таможенной службы России, в прошлом году было зафиксировано сокращение товарооборота с Азербайджаном на 8,9 процента.

"При этом, по информации Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот АР со всеми странами мира в прошлом году сократился на 26,5 процента. В то же время товарооборот России с зарубежными государствами сократился на 15,2 процента", - сказали в ведомстве.

По его данным, в 2021 году экономики Азербайджана и России восстанавливаются, что положительно сказывается на двустороннем товарообороте.

"Так, в первом квартале товарооборот между Азербайджаном и РФ вырос не только относительно аналогичного периода 2020 года, но и превысил показатели допандемийного 2019 года. Приоритетные направления торгово-экономического взаимодействия закреплены в Страновом плане действий, разработанном нашим министерством в прошлом году с горизонтом планирования до 2024 года", - подчеркнули в министерстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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