В Азербайджане расширяются возможности в сфере P2P-платежей

БАКУ /Trend/ - Компания PaySis (юридический собственник платежной системы E-PUL) совместно с Центральным банком Азербайджана (ЦБА) работает над реализацией государственного проекта в сфере P2P (перевод денег с карты на карту), сказал Trend генеральный директор PAYSİS Самир Насибов.

По его словам, PaySis - единственная небанковская организация Азербайджана, являющаяся стратегическими партнером ЦБА в этой области.

Он также сообщил, что в Азербайджане активно идет процесс трансформации традиционных платежей в безналичную форму.

"Предприниматели нуждаются в надежном партнере, который обеспечит не только непрерывный процесс приема платежей, но и безопасность расчетов, а также широкий выбор платежных инструментов для потребителей.

В первом полугодии 2021 года компания PaySis со своей инновационной платформой для онлайн-платежей E-PUL подключила более 50 новых сервисов. На сегодняшний день количество предлагаемых услуг на платформе превысило 250", - сказал Насибов.

Он подчеркнул, что цифровой рынок в Азербайджане все больше насыщается новыми игроками. При этом платформа E-PUL демонстрирует рост количества платежей, что связано с постоянным внедрением инноваций и проверенной моделью продаж, которая эффективна в работе и на сегодняшний день продолжает демонстрировать положительную динамику.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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