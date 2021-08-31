Переход к частным ветеринарным услугам увеличит эффективность в этой сфере – Минсельхоз Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Переход к частным ветеринарным услугам в Азербайджане увеличит эффективность обслуживания в этой области.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, в последние годы в аграрном секторе проводятся основательные реформы, и сегодня это направление находится на новом этапе динамичного развития.

«Обеспечение продовольственной безопасности в стране – один из наших приоритетов. На повестке дня также реформы в сфере ветеринарных услуг. Основная цель – выстроить структуру ветеринарной службы в соответствии с рыночной экономикой. После перехода на частные услуги ветеринары будут работать в условиях конкуренции. Около 1700 ветеринаров, работающих в 798 ветеринарных службах, будут оказывать частные услуги. Это приведет к развитию данного направления. Специалисты в области ветеринарии будут получать более высокий доход, и интерес к этой сфере будет расти», – сказал он.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)