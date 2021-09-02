БАКУ /Trend/ - SOCAR Trading расширит поставки американской нефти на мировые рынки.

Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на globenewswire, сказал заместитель технического директора компании Дарио Стриано, комментируя назначение новых руководителей в хьюстонском офисе SOCAR.

Кроме того, по словам генерального директора SOCAR Trading Мариам Алмасзаде, новые назначения отражают стремление SOCAR Trading к успеху и способности привлекать лучших специалистов по расширению бизнеса компании.

Отметим, что на новые должности назначены Илларион Лопес и Даниэль Хаус, которые приступят к исполнению своих обязанностей уже на этой неделе.

Илларион Лопес имеет опыт работы в торговой индустрии и занимал различные должности в сфере торговли сырой нефтью. Он работал в таких компаниях, как Schlumberger, Sincor, Booz Allen & Hamilton, BP, Macquarie Bank и Martin Resources.

Даниэль Хаус, будучи одним из лучших трейдеров сырой нефти, ранее занимал должности в сфере управления североамериканским бизнесом поставок и торговли нефтью. Также он имеет огромный опыт в областях разработки стратегии добычи нефти, развития рынка.

Отметим, что SOCAR Trading демонстрирует рост и прибыль, укрепляя свои позиции как одной из самых успешных мировых компаний по торговле энергоносителями. Компания имеет хорошие возможности для расширения потенциала на текущих и новых рынках.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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